Verdensnyheter

Trumps møte med Putin i Ungarn er avlyst

Ingen planer om å møtes "i umiddelbar fremtid" etter en telefonsamtale mellom utenriksministrene.

Vi har nettopp fått nyheten om at Trump har avlyst sitt planlagte møte med Putin i Ungarn etter at en anspent ordveksling mellom høytstående diplomater avsporet forberedelsene til fredsforhandlingene. Det hvite hus sa at det ikke er noen planer om at de to lederne skal møtes "i umiddelbar fremtid" etter en telefonsamtale mellom USAs utenriksminister Marco Rubio og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov som angivelig endte i uenighet, etter at Russland avviste forslag om å fryse frontlinjen i Ukraina og opprettholdt sin harde linje. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer om dette, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!

Trump og Putin // Shutterstock

