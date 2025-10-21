Trumps møte med Putin i Ungarn er avlyst Ingen planer om å møtes "i umiddelbar fremtid" etter en telefonsamtale mellom utenriksministrene.

Vi har nettopp fått nyheten om at Trump har avlyst sitt planlagte møte med Putin i Ungarn etter at en anspent ordveksling mellom høytstående diplomater avsporet forberedelsene til fredsforhandlingene. Det hvite hus sa at det ikke er noen planer om at de to lederne skal møtes "i umiddelbar fremtid" etter en telefonsamtale mellom USAs utenriksminister Marco Rubio og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov som angivelig endte i uenighet, etter at Russland avviste forslag om å fryse frontlinjen i Ukraina og opprettholdt sin harde linje. Trump og Putin // Shutterstock