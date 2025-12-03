Trumps NASA-kandidat vender tilbake til Senatet med en advarsel om månekappløpet

HQ

Jared Isaacman, milliardæren og den private astronauten som president Donald Trump har nominert til å lede NASA, står overfor sin andre bekreftelseshøring på onsdag, da senatorene skal vurdere om hans bakgrunn fra det kommersielle romfartsmarkedet kan fremskynde Amerikas retur til månen.

Isaacman (som har fløyet to ganger til bane rundt månen på private SpaceX-oppdrag) planlegger å fortelle lovgiverne at det å "tape terreng til Kina i månekappløpet" "kan forrykke maktbalansen her på jorden". Han vil fremstille sin opptreden som et budskap om at det haster etter den første nominasjonen.

Donald Trump renominerte Jared Isaacman i november, kort tid etter at den midlertidige NASA-sjefen Sean Duffy kolliderte offentlig med Elon Musk ved å åpne byråets Artemis-kontrakter for nye konkurrenter.

Å falle bak Kina kan endre den globale maktbalansen

Senatorene forventes å se nærmere på Isaacmans bånd til Musk og presse ham om Project Athena, hans langsiktige utkast til plan for NASA som krever kjernefysisk elektrisk fremdrift, et Mars-utforskningsprogram og omfattende effektivitetsreformer.

Isaacman har allerede forsikret lovgiverne om at han vil beholde Artemis (NASAs milliardprogram for å landsette astronauter på månen) i fremste rekke, og hevder at byrået kan fremme måne- og Mars-oppdrag parallelt.

Hvis han blir bekreftet, vil han få ansvaret for rundt 14 000 ansatte og et budsjett som Trump-administrasjonen har som mål å kutte med 25 % frem til 2026, etter at nesten 4 000 ansatte har takket ja til å bli kjøpt ut i år. Foreløpig venter vi på bekreftelse, så følg med for ytterligere oppdateringer.