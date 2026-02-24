Trumps nye globale tollsats på 10 % trer i kraft

HQ

Donald Trumps nye globale tollsats på 10 % har trådt i kraft, til tross for at han i helgen truet med å heve den til 15 %. Avgiften, som er innført i henhold til paragraf 122 i handelsloven fra 1974, vil gjelde i 150 dager og kommer på toppen av eksisterende tollsatser for mest begunstigede nasjon.

Avgjørelsen kommer etter at USAs høyesterett har slått ned på mange av Trumps tidligere "frigjøringsdags"-tollsatser. Som svar på dette kunngjorde Trump det nye globale tiltaket, selv om den høyere satsen på 15 % ennå ikke er iverksatt.

Næringslivsgrupper advarte om at politikken skaper ny usikkerhet. William Bain fra British Chambers of Commerce sa at "satsen på 10 % gir "en viss lettelse" sammenlignet med 15 %", men at den gjør det vanskelig for eksportører å planlegge priser og marginer.

Økonomer sier at tollsatsene fortsatt kan bli møtt med juridiske utfordringer, samtidig som det forventes at administrasjonen vil iverksette ytterligere proteksjonistiske tiltak i månedene fremover...