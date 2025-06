Trumps nye innreiseforbud for 12 land trer i kraft mandag Innreise til USA blokkeres for borgere fra over et dusin nasjoner, da Det hvite hus viser til nasjonale sikkerhetshensyn.

Det siste innreiseforbudet som USAs president Donald Trump har signert, trer i kraft tidlig mandag og blokkerer innreise til USA for borgere fra flere nasjoner i Afrika, Midtøsten og Sørøst-Asia.



De berørte landene er Afghanistan, Tsjad, Ekvatorial-Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Myanmar, Republikken Kongo, Somalia, Sudan og Jemen. Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan og Venezuela vil være delvis underlagt restriksjoner. Administrasjonen argumenterer for at tiltaket er rettet mot land med dårlige systemer for identitetskontroll og påståtte forbindelser til terrorisme. Reaksjonene i utlandet har variert fra diplomatisk motstand til frykt blant USAs allierte som nå utelukkes fra landet. WASHINGTON - 28. februar 2025: President Donald Trump snakker til journalister på sørplenen i Det hvite hus etter møtet med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy, før han går om bord i Marine One // Shutterstock