Trumps nye innreiseforbud kan begrense afghanere og pakistaneres adgang til USA

President Donald Trump er klar til å innføre et nytt innreiseforbud som snart kan hindre borgere fra Afghanistan og Pakistan i å reise inn i USA, ifølge flere kilder som er kjent med saken (via Reuters).

Innreiseforbudet er en del av et bredere sikkerhetsinitiativ, som stammer fra et direktiv utstedt av Trump tidligere i år for å styrke kontrollprosedyrene for utlendinger. Hvis planen blir godkjent, kan den få direkte innvirkning på titusenvis av afghanere som har fått tillatelse til å bosette seg i USA, og mange av dem står overfor overhengende trusler fra Taliban.

Mens tidligere president Joe Biden reverserte Trumps opprinnelige forbud i 2021, tar de nye restriksjonene sikte på å håndtere det myndighetene hevder er nasjonale sikkerhetsrisikoer som følge av utilstrekkelige kontrollsystemer. Amerikanske myndigheter jobber imidlertid angivelig med å søke om unntak for personer med spesielle visum, men det er fortsatt usikkert om disse vil bli innvilget.