Trumps nye tollsatser har allerede ført til den første tøffe avgjørelsen for selskapene: Acer øker prisene med 10 %.

Donald Trumps andre periode som president i USA skaper et politisk, sosialt og økonomisk jordskjelv over hele verden. Fra hans ekspansjonistiske intensjoner med territorier som Grønland eller Canada til hans tilnærming til Russland om Ukraina, hans betingelser for Europa og NATOs fremtid, eller hans nye tollsatser på import fra Mexico eller Kina. Og dette er bare noen få eksempler fra hans første uker i Det hvite hus.

Når det gjelder prisøkningen på 10 % på kinesisk import, var mange selskaper allerede i gang med å revurdere sine nåværende modeller, og nå har det første store selskapet vært nødt til å gjøre det ingen ønsket: å øke den endelige prisen på produktene sine.

Acer-sjef Jason Chen har i et intervju med The Telegraph kunngjort at "vi må justere sluttbrukerprisen for å gjenspeile tariffen".

"Vi tror at 10 prosent sannsynligvis vil være standard prisøkning på grunn av importavgiften. Det er veldig enkelt."

Denne prisøkningen vil imidlertid ikke gjelde umiddelbart, ettersom produkter som ble sendt fra Kina før tollsatsene trådte i kraft tidligere denne måneden, ikke er underlagt importavgiftsøkningen, men vi kan forvente at de vil dukke opp på prislappene i løpet av de kommende ukene. Avhengig av hvilket produktmerke du velger, kan denne økningen bety en variasjon i den endelige prisen fra rundt $10 til $380.

Effekten av denne prisøkningen vil sannsynligvis merkes bedre i Acers kommende økonomiske rapporter, men det vil sannsynligvis ikke være det siste selskapet som kunngjør prisøkninger.

