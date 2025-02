Trumps oppslutning synker på grunn av økonomiske bekymringer

HQ

President Donald Trumps oppslutning har gått noe ned i takt med at bekymringene for den økonomiske utviklingen i USA fortsetter å øke. En fersk meningsmåling fra Reuters/Ipsos viser at bare 44 % av amerikanerne nå godkjenner Trumps lederskap.

Mens Trump fortsatt har støtte for sin innvandringspolitikk, har hans håndtering av økonomien opplevd et merkbart fall. 53 % av amerikanerne mener nå at økonomien er på vei i feil retning. Oppslutningen om Trumps økonomiske styring har falt fra 43 % til 39 %, og hans innsats mot inflasjonen har bare fått 32 % oppslutning.

Meningsmålingen viser også en blandet respons på de foreslåtte tollsatsene, der mange er imot nye avgifter på import fra andre land. Mange amerikanere er opptatt av økonomien, og Trumps evne til å gjenvinne fotfeste kan avhenge av hvordan den økonomiske politikken hans (sammen med håndteringen av internasjonale konflikter) utvikler seg i de kommende månedene.