Trumps siste presidentordre ser utover jorden: Månelanding innen 2028 og måneutpost innen 2030

HQ

USAs president Donald Trump har undertegnet en omfattende presidentordre som setter som mål at Amerikanske astronauter skal returnere til månen innen 2028, noe som gjør verdensrommet til en sentral del av agendaen for hans andre periode og gjenoppliver konkurransen med Kina.

Ordren, med tittelen "Ensuring American Space Superiority", ble utstedt kort tid etter at den private astronauten og milliardæren Jared Isaacman ble tatt i ed som NASAs nye administrator.

Den pålegger Pentagon og USAs etterretningstjenester å utvikle en omfattende strategi for romsikkerhet, fremmer effektivitet blant private entreprenører og støtter nye missilforsvarsdemonstrasjoner under Trumps foreslåtte "Golden Dome"-program.

Månelanding innen 2028 og måneutpost innen 2030

I tillegg til en månelanding med mannskap innen 2028, krever ordren etablering av de første elementene i en permanent måneutpost innen 2030, noe som styrker NASAs Artemis-program og den langsiktige visjonen om vedvarende menneskelig tilstedeværelse på månen, potensielt drevet av atomenergi.

Dette er et ekko av Trumps første mandatperiode, der han presset på for en rask månereise, selv om tidligere mål ble forskjøvet på grunn av forsinkelser med NASAs Space Launch System og SpaceXs Starship-landingsfartøy, som fortsatt er avgjørende for den nye tidslinjen. Det fornyede fokuset gjenspeiler også det økende presset fra Kongressen om å prioritere månen fremfor Mars, selv om Elon Musk fortsetter å kjempe for oppdrag til den røde planeten.

Den politiske endringen kommer midt i en tid med store budsjett- og bemanningskutt i NASA, noe som reiser spørsmål om hvorvidt den ambisiøse fristen 2028 er oppnåelig, ettersom USA forsøker å slå Kina, som sikter mot sin første månelanding med mannskap innen 2030.