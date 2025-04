Trumps tariffer kan gjøre Switch 2 og periferiutstyr enda dyrere

HQ

Det har vært mye snakk om president Trumps tollsatser som han ønsker å innføre på både allierte og andre land. Mange økonomer advarer om at det vil føre til høyere priser for amerikanerne, og dessverre ser det ut til at det også kan påvirke Switch 2-hungrige spillere utenfor landet.

Bloomberg skriver nå at Kina vil få tariffer på 34%, mens Vietnam vil bli rammet med 46% og Kambodsja med 49%. Nintendo har fabrikker i alle disse landene og spredte produksjonen under Trumps siste presidentperiode for å prøve å unngå de kinesiske tollsatsene han innførte da. Den største andelen av konsoller er laget i Vietnam, som som du kan se tar en alvorlig juling.

For å selge konsollene i USA må Nintendo øke prisene med samme beløp for å unngå en tapsbringende avtale, og det er stor risiko for at andre markeder også vil bli negativt påvirket. Prisene på Switch 2-konsollene og tilbehøret ble kunngjort i går, og de var ganske betydelige, så noen mener at Nintendo har tatt hensyn til dette i prisingen, men de fleste analytikere ser ut til å være enige om at tollsatsene var høyere enn forventet, så de må kanskje økes ytterligere.