Trumps tolltrusler ryster de globale markedene på mandag

Siste nytt om USA . Helgens utvikling avslørte en krass virkelighet for globale investorer: Donald Trumps tolltrusler, som presidenten beskrev som "nødvendig medisin", er ikke lenger bare spekulasjoner, men en overhengende bekymring.

Markedene åpnet mandagen med et kraftig fall, og analytikere bemerket at nedsalget, i motsetning til tidligere markedspanikker, var foruroligende rasjonelt. Hvis du lurer på hvilke land som ble rammet av Trumps tollsatser, kan du lese hele listen her.

Investorene vurderer nå de potensielle konsekvensene av disse tollsatsene, inkludert risikoen for en global resesjon og deflasjonspress. Foreløpig gjenstår det å se om Trumps holdning vil føre til ytterligere økonomiske forstyrrelser eller føre til en rask markedskorreksjon.