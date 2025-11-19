Trumps utbrudd mot kvinnelig journalist går viralt: "Quiet, piggy"

HQ

Donald Trump er nok en gang i søkelyset. Denne gangen etter å ha sagt til Bloombergs korrespondent i Det hvite hus, Catherine Lucey, at han var "Quiet, piggy" om bord på Air Force One. Bemerkningen, som ble fremsatt under spørsmål om nylig offentliggjorte Jeffrey Epstein-e-poster, sirkulerte sakte til å begynne med, men fikk massiv oppslutning på nettet i dagene som fulgte, og ble et populært tema i dag.

Hendelsen eskalerte etter hvert som kritikerne anklaget presidenten for å bruke nedverdigende språkbruk for å bringe kvinnelige journalister til taushet, og pekte på et langt mønster av lignende oppførsel som går tilbake til hans første presidentkampanje, fra tidligere kommentarer til Rosie O'Donnell og Alicia Machado til konfrontasjoner med journalister som Megyn Kelly og Yamiche Alcindor.

Det hvite hus forsvarte Trumps reaksjon og hevdet uten bevis at reporteren hadde oppført seg uprofesjonelt. Bloomberg svarte med å bekrefte sin støtte til reportasjeteamet og understreke viktigheten av at journalister kan stille spørsmål uten frykt eller favorisering.

Kontroversen følger en annen anspent utveksling bare en dag tidligere, da Trump beskyldte ABC-reporteren Mary Bruce for å være en forferdelig journalist under et møte med den saudiske kronprinsen Mohammed bin Salman. Til sammen har de to hendelsene intensivert granskningen av presidentens konfrontasjoner med mediene.