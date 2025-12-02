Trumps utsendinger ankommer Moskva for fredssamtaler om Ukraina

HQ

Donald Trumps spesialutsending Steve Witkoff, ledsaget av svigersønnen Jared Kushner, ankom Moskva tirsdag for å møte Russlands president Vladimir Putin og diskutere en mulig avslutning på krigen i Ukraina.

Trump har gjentatte ganger understreket sitt ønske om å få slutt på Europas dødeligste konflikt siden andre verdenskrig, men tidligere møter med Putin i Alaska og Ukrainas president Volodymyr Zelenskij har ennå ikke ført til noe gjennombrudd.

I forrige uke utløste et lekket sett med 28 utkast til fredsforslag bekymring i Kiev og Europa, og kritikere mente at det i stor grad imøtekom Moskvas viktigste krav, inkludert restriksjoner på Ukrainas militærvesen, russisk kontroll over deler av landet og begrensninger på NATO-utvidelsen. De europeiske maktene presenterte raskt et motforslag, mens Washington sa at de hadde forbedret sitt fredsrammeverk.

Putin har beskrevet forslagene som et "grunnlag for fremtidige avtaler", men advarte om at dersom Ukraina avviser en avtale, vil russiske styrker fortsette å rykke frem. Russland kontrollerer i dag over 19 % av Ukraina, og ifølge pro-ukrainske kart har det russiske militæret gjort betydelige fremskritt i 2025, til tross for store tap.

Europeiske og ukrainske tjenestemenn har uttrykt bekymring for at en forhastet, prorussisk avtale kan åpne døren for russisk tilgang til amerikanske investeringer i energi og naturressurser, samtidig som Kievs suverenitet undergraves.

Witkoff og Kushner møtte ukrainske tjenestemenn, inkludert Rustem Umerov, sekretær i Det nasjonale sikkerhetsrådet, i Miami før avreise til Moskva. President Zelenskij gjentok at enhver fred må være "rettferdig" og ikke belønne Russland for en krig de selv har startet.