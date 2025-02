Trumps forslag om Canada som den 51. stat bekymrer kanadiske myndigheter

HQ

I et intervju med CTV News på søndag slo Newfoundland og Labradors statsminister Andrew Furey alarm over det økende alvoret i USAs president Donald Trumps forslag om at Canada skal bli den 51. staten.

Furey uttrykte bekymring etter å ha hørt fra høytstående ansatte i Det hvite hus at Trump ikke bare mener alvor, men "definitivt" forfølger denne ideen. Statsministeren gjorde det klart at kanadierne må være årvåkne når det gjelder deres suverenitet.

Mens de kanadiske statsministrene var i Washington D.C. for å slå tilbake mot Trumps aggressive tollsatser, ble de advart om at Trump ser på Canadas potensielle annektering som et alternativ for økonomisk lettelse.

Ifølge Furey er tanken på at et slikt trekk faktisk kan bli en realitet, dypt urovekkende. I mellomtiden forsikret den tidligere amerikanske ambassadøren til Canada, David Cohen, at USAs president ikke har noen reell myndighet til å tvinge frem en slik endring, og avviste muligheten for en annektering av Canada. Inntil videre gjenstår det å se om Trump vil gi etter på tollsatsene eller doble ned på sine kontroversielle forslag.