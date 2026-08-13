Da Toaplan gikk i konkurs i 1994, forsvant et av de mest innflytelsesrike selskapene innen shoot ’em up-sjangeren. Studioet nådde aldri samme størrelse som Capcom eller Konami, til tross for at det satte sitt preg på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet med spill som Truxton, Fire Shark, Hellfire og Zero Wing. Arven levde imidlertid videre gjennom utviklere som senere gikk videre og dannet selskaper som Cave. Derfor føles « Truxton Extreme mindre som en oppfølger og mer som et kjærlighetsbrev til en tid da hver eneste mynt i spillehallen telte.

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Mitt eget forhold til serien har vært sporadisk. Noen få runder på Mega Drive, et par timer med «Truxton Classic» på mobilen min, og en generell anerkjennelse av Toaplans betydning i spillhistorien. Derfor var det spesielt hyggelig å se hvor godt « Truxton Extreme fanger ånden fra originalen. Spillet føles umiddelbart kjent, samtidig som det har fått en moderne oppfriskning uten å miste sine røtter av syne.

Hvis du har spilt andre skytespill, vil du få taket på Truxton på et blunk.

Grafikken er stilig og detaljert uten at den imidlertid prøver å endre seriens identitet. Eksplosjonene fyller skjermen med farger og lys, mens musikken skaper en behagelig rytme gjennom hele eventyret. Den tar aldri hovedrollen, men er likevel konstant til stede og forsterker opplevelsen. Det faktum at den opprinnelige komponisten, Masahiro Yuge, har kommet tilbake for å gi de klassiske arkadesporene en moderne oppfriskning, sender en enorm bølge av nostalgisk gåsehud nedover ryggraden din. Det demper også skuffelsen over at spillet nå spilles i bredskjerm i stedet for den klassiske vertikale «TATE»-modusen – en endring som fungerer overraskende bra takket være de stilige 3D-miljøene.

Spillet byr også på betydelig mer innhold enn jeg først forventet. For de som ønsker å lære seg grunnleggende ferdigheter, finnes det en opplæringsveiledning og den mer tilgivende «Heart Starter»-modusen, der et ubegrenset antall liv gjør at fokuset ligger på å lære seg spillets mekanikk i stedet for å måtte starte på nytt hele tiden. «Heart Starter» er mer eller mindre det første nivået i «Easy»-modus, og jeg ser på det mer som en utvidet opplæringsmodus enn en frittstående spillmodus.

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Story Mode føles som den omsorgsfulle besteforelderen som alltid har et vennlig ord å si og gjerne stikker en liten gave i lommen din før du drar hjem. De animerte mangasekvensene og fortellingen gir spillet et roligere tempo og en følelse av sammenheng. Her får du følge Ash, Bergamot eller Cyrilla gjennom deres respektive historier. Det sagt, hadde jeg gjerne sett større variasjon mellom kampanjene. Nivåene og skipene føles stort sett identiske, noe som betyr at det først og fremst er handlingen som skiller dem fra hverandre.

Det er ikke mange nivåer, men hvis du vil spille gjennom spillet og oppleve hver karakter sin historie, er det likevel rom for flere gjennomspillinger.

Hvis Story Mode er den godhjertede besteforelderen, er Arcade den eldre slektningen som har vært gjennom livets oppturer og nedturer. Den tar deg med opp i fjellene, lærer deg å tenne bål og bygge en generator av et par kongler, og forventer at du klarer deg selv når mørket faller på. Det er her Truxtons sanne ånd ligger. Det er her hver feil blir straffet og hver seier føles velfortjent.

For den konkurranseinnstilte spilleren finnes det også Arena, der fokuset ligger på å samle poeng og oppnå høye poengsummer. Hvis du vil dele opplevelsen med noen andre, finnes det også en lokal Team-modus, som føles som en fin hyllest til den tiden da spillehallene fremdeles var sosiale samlingssteder.

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Kontrollene føles presise, og utfordringen har en fin balanse. « Truxton Extreme er ikke lett, men det er heller aldri brutalt vanskelig. Det krever ferdigheter, gode reflekser og en viss grad av tålmodighet. Når jeg mislyktes, følte jeg nesten alltid at det skyldtes min egen feil, snarere enn at spillet føltes urettferdig.

Segmentene i tegneseriestil mellom hvert kapittel tilfører spillet noe ekstra, selv om «Truxton» ikke er et spill som er avhengig av en kompleks handling.

Jeg oppdaget snart et mønster i min egen spillestil. Jeg brukte sjelden bombene ute på banene; jeg sparte dem til bossene. Der ventet en strøm av lasere, prosjektiler og angrep, som satte både reaksjonstiden min og tålmodigheten min på prøve. Når en boss endelig eksploderte, føltes det aldri som en tilfeldighet. Seieren var velfortjent.

Power-up-systemet fungerer også bra. Mitt favorittvåpen ble raskt det selvmålende våpenet, som ga en fin følelse av flyt under de mest intense delene. Dette valget av favoritt forstyrrer spillets balanse, ettersom den hvite laserens overveldende potensial i praksis eliminerer behovet for å eksperimentere med spillets andre våpen. Et annet irriterende aspekt er at oppgraderingene noen ganger smelter inn i bakgrunnen. Ved flere anledninger plukket jeg ved et uhell opp et annet våpen enn det jeg hadde bygget spillestilen min rundt. Dette førte til mer frustrasjon enn utfordring.

Den eneste virkelige innvendingen jeg har mot spillets tempo, er lengden på nivåene. De fleste varer mellom fem og åtte minutter. Det er ingen katastrofe, snarere et spørsmål om vane. Jeg er mer vant til kortere, mer intense nivåer i denne typen spill, der neste boss venter rett rundt hjørnet. Samtidig har denne strukturen en fordel. Seks lengre nivåer gir rom for større miljøer og mer gjennomarbeidede bosskamper enn om spillet hadde bestått av et dusin kortere oppdrag. Sjekkpunktsystemet føles imidlertid til tider merkelig plassert og gjør veien tilbake litt unødvendig frustrerende, spesielt når viktige oppgraderinger har gått tapt.

Truxton Extreme Spillet forsøker aldri å gjenoppfinne shoot ’em up-sjangeren. Det trenger det heller ikke. Spillet bygger videre på det som en gang gjorde Toaplan til en kraft å regne med, samtidig som det klarer å føles relevant for et moderne publikum. For min del er dette et spill jeg vet at jeg kommer til å vende tilbake til. Hver gang et fiendeskip eksploderer, føles det nesten som om den gamle spillehallen våkner til liv igjen. Duften av varme kretskort, svette sommerdager og Coca-Cola i glassflasker laget med ekte sukker henger fortsatt et sted i bakhodet mitt. Noen ganger er den følelsen nok til at man får lyst til å putte inn en mynt til.

Hvis du har en venn, kan dere slå dere sammen for å kjempe dere gjennom neonlasere i verdensrommet.