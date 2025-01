Trykk, hold og last inn i 4K: Memet som skjuler den gjenoppdagede funksjonen for bilder på X

HQ

De siste par dagene har du sikkert lagt merke til at Twitter/X-tidslinjen din har blitt oversvømt av offisielle kontoer og brukerkontoer med et bilde og slagordet Tap, Hold and Load in 4K. Dette har blitt det siste meme på det sosiale nettverket, men det skjuler en veldig interessant funksjon.

Selv om Tap, Hold and Load i 4K faktisk ikke er nytt, ettersom X indikerer at denne funksjonen har vært tilgjengelig siden 2020. Bruken av den har imidlertid ikke blitt kjent før de siste dagene, da praktisk talt alle større merkevarer og verifiserte brukere har begynt å legge ut bilder med slagordet.

Kan jeg trykke, holde og laste inn i 4K på datamaskinen min?

Nei, dessverre ikke. Denne nye X-funksjonen er kun tilgjengelig i appen på iOS- og Android-enheter. Fra mobil og nettleser fungerer det heller ikke.

Hva er "Trykk, hold og last inn i 4K" og hvordan du bruker det på iPhone og Android

Som navnet antyder, lar funksjonen deg legge ut og dele bilder i 4K på det sosiale nettverket, selv om de som standard vises i vanlig standardkvalitet. For å se dem i full oppløsning må du følge trinnene nedenfor, avhengig av om du bruker en Android-enhet eller en iOS-enhet, for eksempel iPhone eller iPad.

Hvordan "Trykk, hold og last inn i 4K" på iPhone

For å trykke, holde og laste inn 4K på iOS (iPhone, iPad) må vi gå inn i innlegget med bildet vi vil se, og deretter trykke på det for å åpne bildet i fullskjerm, og deretter følge mantraet. Trykk og hold nede til et alternativvindu åpnes med linjen "last inn i 4K". Klikk på den, og du vil se en rask blå lastelinje vises over bildet. Når den er ferdig lastet inn, er bildet nå tilgjengelig i 4K, og du kan zoome inn for å se alle detaljene.

Slik gjør du "Trykk, hold og last inn i 4K" på Android

Prosessen for "Trykk, hold og last inn i 4K" på Android er ganske lik, bortsett fra at vi på Googles operativsystem ikke kan forhåndsvise bildet direkte som på iOS, men det tilgjengelige alternativet som vises, er å laste ned bildet i 4K til Android-mobilenheten eller -nettbrettet vårt.

Hvordan dra nytte av Tap, Hold and Load i 4K som spiller?

Det er klart at denne funksjonen har mange bruksområder som vil bli verdsatt av kunstfans og selvfølgelig av kunstnere som bruker det sosiale nettverket for å markedsføre arbeidet sitt og nå en større base av potensielle kunder. Når det gjelder videospill, kan Tap, Hold and Load i 4K være veldig nyttig for å se den grafiske og kunstneriske kvaliteten på fremtidige spill. Vi har sett det på kontoer som Sid Meier's Civilization VII eller den offisielle PlayStation-kontoen, for å vise oss forbedringene i Horizon: Zero Dawn Remastered. Uansett er det helt sikkert et verktøy vi kommer til å se mye bruk av de kommende ukene, spesielt hvis Nintendo Switch 2 blir vist i detalj i morgen.