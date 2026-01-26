Tsjekkere samler inn over 6 millioner dollar for å sende generatorer til et iskaldt Ukraina

HQ

På bare fem dager har tsjekkiske borgere samlet inn mer enn 6 millioner dollar for å forsyne Ukraina med generatorer, varmeovner og batterier, nå som hundretusener av ukrainere står overfor minusgrader etter russiske angrep på landets strømnett. Ukrainske ingeniører har jobbet døgnet rundt under farlige forhold for å gjenopprette strømforsyningen, med temperaturer helt ned til minus 20 grader Celsius.

Innsamlingsaksjonen, som er organisert av grasrotinitiativet darekproputina.cz, har mobilisert nesten 75 000 givere, og det forventes ytterligere 15 millioner kroner ($730 000). Gruppen har tidligere forsynt Ukraina med droner, medisinsk utstyr og til og med militært utstyr, til sammen mer enn 55 millioner euro siden den fullskala russiske invasjonen i 2022.

SOS Kyiv: Rask innsamling til generatorer og reservebatterier // darekproputina.cz

I løpet av helgen sikret arrangørene to store dieselgeneratorer til en verdi av 8 millioner kroner hver til små helseinstitusjoner. Kampanjen koordinerer med ukrainske partnere for å få fortgang i leveransene og unngå lange tollforsinkelser, samtidig som de også kjøper inn noe utstyr fra lokale tsjekkiske leverandører. Batterier og kjemiske varmeovner er spesielt etterspurt, slik at innbyggerne kan lade telefoner og bruke små apparater når strømmen er tilgjengelig.

"Tid er avgjørende", sier Martin Ondracek, en av arrangørene. "Vi er rundt 30 personer som jobber for å få forsyningene til Ukraina så raskt som mulig." Målet med initiativet er å nå ut til sykehus, klinikker og sårbare lokalsamfunn før forholdene forverres ytterligere.

Europakommisjonen bidrar også til nødhjelpsarbeidet, og har lovet 447 nødgeneratorer til en verdi av 3,7 millioner euro (4,39 millioner dollar) for å hjelpe ukrainerne med å håndtere energikrisen. Innbyggernes innsats, kombinert med internasjonal støtte, gir en livline til dem som gjennomlever en av de kaldeste ukene i Ukraina siden krigen begynte.