Tsjekkia innfører fartsgrense på 150 km/t på motorveiene

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Som kjent er Tyskland berømt for sine motorveier, der det er ubegrenset fart på flere strekninger. Selv om det selvfølgelig ikke er helt det samme, blir Tsjekkia nå det første EU-landet som prøver ut noe som likevel går i samme retning: betydelig økte fartsgrenser på opptil 150 kilometer i timen, ifølge Boosted.

Dette er imidlertid ikke en generell økning, men gjelder foreløpig bare en strekning på 47 kilometer, med digitale skilt som kan senke fartsgrensen ved tung trafikk, dårlig vær og lignende forhold.

Debatten går hett både når det gjelder trafikksikkerhet og økte utslipp, men landet har nå besluttet å teste tiltaket, og det gjenstår å se om det vil spre seg til andre land i fremtiden.