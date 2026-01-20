Tsjekkia utelukker å selge jagerfly til Ukraina

HQ

Tsjekkia kommer ikke til å forsyne Ukraina med lette kampfly som kan avskjære droner, kunngjorde statsminister Andrej Babis mandag. Avgjørelsen går imot et forslag fra president Petr Pavel, som hadde foreslått at landet kunne levere flere jagerfly til Kiev.

Pavel, som er en uttalt tilhenger av Ukraina, sa i forrige uke at Ukraina hadde uttrykt interesse for å kjøpe subsoniske L-159-fly. Babis sa etter et regjeringsmøte at den tsjekkiske hæren trengte jetflyene, og at de ikke kunne spares på. "Flyene er ikke tilgjengelige, og vi har ingen andre," uttalte han.

L-159 // Shutterstock

Babis har konsekvent motsatt seg militær bistand til Ukraina, og valgte å trekke seg fra EUs låneprogram til Kiev i desember i fjor. Hans posisjon står i kontrast til Pavels sterke støtte til Ukraina midt i Russlands pågående krig.

Forslaget om å sende fly hadde også fått kritikk fra Babis' koalisjonspartnere, særlig det høyreekstreme, prorussiske SPD. Statsministeren understreket at den nåværende holdningen gjenspeiler holdningen til den forrige regjeringen, som også avviste å sende L-159-fly til Ukraina...