Tsjekkia vurderer å forlenge Gripen-leasingavtalen før F-35 ankommer

HQ

Siste nytt om Tsjekkia . Landet vurderer for tiden et nytt tilbud om forlengelse av leieavtalen for 12 Gripen C/D-jagerfly, med sikte på å sikre luftrommet frem til Lockheed Martin F-35 ankommer i 2031.

Avtalen på 732 millioner dollar vil gi Praha mulighet til å operere Gripen-flyene i ytterligere åtte år, samtidig som nødvendig vedlikehold og pilottrening dekkes. De reviderte vilkårene omfatter betydelige økonomiske besparelser sammenlignet med tidligere forslag, noe som gjenspeiler pågående forhandlinger.

Det tsjekkiske luftforsvaret er i ferd med å modernisere Gripen-flåten, og forlengelsen blir sett på som et nødvendig skritt før overgangen til mer avanserte jagerfly. Foreløpig gjenstår det å se om avtalen vil bli sluttført før den nåværende regjeringsperioden er over.