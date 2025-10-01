Tsjernobyl-atomkraftverket rammet av strømbrudd etter russiske angrep Russiske angrep gjør at det nedlagte anlegget midlertidig er uten strøm.

HQ Vi har nettopp fått nyheten om at russisk beskytning nok en gang har forstyrret Ukrainas energinettverk, og nå kutter strømmen til det nedlagte Tsjernobyl-atomkraftverket og dets beskyttende inneslutningsstruktur. Myndighetene bekreftet at omkringliggende områder nær den nordlige grensen også var rammet av omfattende strømbrudd, og at sykehusene var avhengige av reservesystemer mens reparasjonsarbeidet pågikk. Til tross for hendelsen understreket myndighetene at det ikke var noen umiddelbar økning i den radioaktive risikoen. "I dag forårsaket et russisk angrep på en av våre transformatorstasjoner i Slavutych et strømbrudd som varte i mer enn tre timer ved det tidligere Tsjernobyl-atomkraftverket", skrev Zelenskij på X. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det på følgende lenke. Go! Tsjernobyl kjernekraftverk i Ukraina // Shutterstock