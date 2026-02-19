LIVE
      Rocket League

      TSM vender tilbake til konkurransedyktig Rocket League (igjen)

      Etter å ha skilt seg med sitt siste lag i 2025, har den nordamerikanske organisasjonen nå en ny liste for å representere den i esport.

      HQ

      TSM har hatt en merkelig tilstedeværelse i en verden av konkurransedyktig Rocket League, da organisasjonen en gang var en sentral aktør i esport, men deretter forlot scenen i rundt fire år. Siden den tilbakekomsten i 2024 har TSM vært gjennom noen få forskjellige spillerlister, med den siste store endringen som skjedde i de siste delene av 2025 da den ga ut enda et fullt lag.

      Nå gjør TSM seg klar til å begynne å konkurrere igjen, ettersom en ny vaktliste er signert for organisasjonen, et lag som vil representere det i kommende arrangementer. Denne vaktlisten består av de tidligere Project Delacruz-spillerne og manageren, med følgende personer som blir med i TSMs rekker.


      • Leonardo Raffael "Catalysm" Christ Ramos

      • Kevin "Kevin" Ameye

      • Nik Aiman Hakim "Sfinx" Bin Nik Azhar

      • Richard "trill" Juarez

      • Tino "Tynobad" Bader som manager

      Når det gjelder hvor vi får se dette laget i aksjon neste gang, vil de konkurrere på Rocket League Championship Series Boston Major fra og med senere i dag.

      Rocket League

