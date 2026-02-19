TSM vender tilbake til konkurransedyktig Rocket League (igjen)

HQ

TSM har hatt en merkelig tilstedeværelse i en verden av konkurransedyktig Rocket League, da organisasjonen en gang var en sentral aktør i esport, men deretter forlot scenen i rundt fire år. Siden den tilbakekomsten i 2024 har TSM vært gjennom noen få forskjellige spillerlister, med den siste store endringen som skjedde i de siste delene av 2025 da den ga ut enda et fullt lag.

Nå gjør TSM seg klar til å begynne å konkurrere igjen, ettersom en ny vaktliste er signert for organisasjonen, et lag som vil representere det i kommende arrangementer. Denne vaktlisten består av de tidligere Project Delacruz-spillerne og manageren, med følgende personer som blir med i TSMs rekker.



Leonardo Raffael "Catalysm" Christ Ramos



Kevin "Kevin" Ameye



Nik Aiman Hakim "Sfinx" Bin Nik Azhar



Richard "trill" Juarez



Tino "Tynobad" Bader som manager



Når det gjelder hvor vi får se dette laget i aksjon neste gang, vil de konkurrere på Rocket League Championship Series Boston Major fra og med senere i dag.