TSMC-toppsjef kan ha lekket forretningshemmeligheter til Intel

Ifølge en rettslig inn levering til US Secrurities and Exchange Comission har TSMC sterke mistanker om at en tidligere toppsjef, Wei-Jen Lo, som i 2024 hadde en direkte rådgivende rolle for konsernsjefen og styreleder, var litt for nysgjerrig på enkelte deler av selskapet.

Til tross for at han var plassert i "Corporate Strategy Development", som absolutt ikke har noe med FoU-avdelingen å gjøre, ble han tatt i å sile ut informasjon om det som i rettsdokumenter beskrives som "de avanserte teknologiene som for tiden, og planlagt, er under utvikling av TSMC".

Det som utløste etterforskningen, ser ut til å være en sunn porsjon kritisk tenkning, ettersom Lo hadde hevdet at han trakk seg fra selskapet for å drive akademisk virksomhet, mens han i realiteten begynte i Intel - til tross for at Lo tilsynelatende ble minnet om en signert NDA, samt en signert konkurranseklausul da han forlot selskapet.

Intel har avvist alle krav, mens TSMC mener at det er "stor sannsynlighet" for at forretningshemmeligheter har blitt overført til Intel.

Intel er, ved en ren tilfeldighet, sannsynligvis svært åpne for søknader fra personer med inngående kjennskap til TSMCs produksjon, ettersom de blir sett på som noen av de beste i bransjen, og de eneste som er avanserte nok til å lage de mest banebrytende halvlederne, i en grad som gjorde at Intel nylig engasjerte TSMC til å lage Intel-produkter - til tross for at Intel også prøvde å bygge opp en konkurrerende produksjonsavdeling.