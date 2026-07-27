Tsunku takket nei til tilbud i flere år for å kunne jobbe med «Rhythm Heaven» sammen med Nintendo

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Det har gått et helt tiår siden Rhythm Heaven Megamix ble utgitt til Nintendo 3DS, og mange hadde sannsynligvis glemt serien før « Rhythm Paradise Groove ble kunngjort for litt over et år siden. En person som imidlertid ikke hadde glemt den, var produsent og komponist Mitsuo «Tsunku» Terada.

I et nytt blogginnlegg (takk, Automaton) skriver han at det dukket opp flere muligheter til å lage lignende spill i løpet av seriens lange pause. Men… han var ikke interessert i dem og sier at han føler seg i gjeld til Nintendo; han var overbevist om at serien ville komme tilbake før eller senere:

«Jeg har alltid trodd at jeg ville få muligheten til å samarbeide med Nintendo om det neste Rhythm Heaven, så jeg takket høflig nei til slike tilbud. Jeg vil si at det er min måte å vise takknemlighet overfor Nintendo for all støtten jeg har fått gjennom årene.»

Han snakker også om den utfordrende utviklingen av det forrige spillet, der han fikk diagnosen strupehodekreft, og sier at Nintendo aldri mistet håpet på ham; han minnes også at Satoru Iwata var alvorlig syk av kreft på samme tid :

«Det faktum at Nintendo aldri stoppet utviklingen og fortsatte å jobbe med spillet frem til utgivelsen, ble et av mine lyspunkter. Det var det som hjalp meg med å finne motet til å si til meg selv: ‘Du klarer dette!’.

Det jeg senere fikk vite, var at Nintendos administrerende direktør Satoru Iwata også hadde kjempet mot en sykdom rundt samme tid... Igjen vil jeg uttrykke min dypeste medfølelse.»

Som du kanskje allerede har sett, har vi anmeldt * Rhythm Paradise Groove *, og vi kan bekrefte at det er et virkelig fantastisk spill. Du kan lese våre inntrykk her, og vi vil gjerne minne deg på at det også finnes en demo tilgjengelig nå, hvis du har lyst til å prøve dette litt *WarioWare*-aktige musikkspillet.