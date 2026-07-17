Tsuru Reef, Wake Island og Top Gun? Her er hva som venter i sesong 4 av Battlefield 6

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Det er på tide at en ny sesong av « Battlefield 6 ruller ut, for etter en jevn periode etter lanseringen av spillet i oktober 2025 har Battlefield Studios sluppet massevis av nytt innhold til det store og populære flerspillerskytespillet. Tidligere har vi sett nærmere på hva hver av disse sesongene har hatt å by på, og nå som sesong 4 er i sikte, er det på tide å gjøre det igjen.

I denne artikkelen skal vi ganske enkelt se nærmere på de mange planlagte tilleggene til sesong 4 av Battlefield 6, da vi kommer tilbake senere med noen dypere tanker og inntrykk av denne siste innholdsoppdateringen. For å komme i gang: Er du kanskje nysgjerrig på lanseringsplanen for sesongen? I så fall har vi nå en idé om når hver av de tre fasene vil bli lansert.

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Når lanseres « Battlefield 6: Sesong 4»?

Sesong 4 starter offisielt 21. juli, men dette vil bare være den første fasen av det planlagte innholdet for den trefasede sesongen. Vi skal se nærmere på hva hver fase byr på for fansen om et øyeblikk, men nedenfor kan du se når hver fase forventes å komme.



Fase 1: Pacific Front – 21. juli



Fase 2: Wake Island – 18. august



Fase 3 (fullt navn bekreftes senere) – september (nøyaktig dato bekreftes senere)



Hva vil fase 1: Pacific Front by på?

For de som lurer på hva fase 1 vil tilby spillerne, er det viktigste tilskuddet det nye kartet kjent som Tsuru Reef. Sesong 4 har et maritimt tema, så forvent et kart med masse vann, vekt på sjøkamp, nye båter og all den tradisjonelle Battlefield-aksjonen som preger hele opplevelsen.

Tsuru Reef er i ferd med å bli det største kartet i « Battlefield 6 til dags dato, og det byr på «bratte klipper, spredte øyer, et luksuriøst feriested og restene av en gammel krigsbunker». Vi er også lovet helikoptre, stridsvogner, jagerfly, landkjøretøy og to nye båter, designet for å gjøre det enda enklere å navigere i vannveiene. Det vil være en transportorientert RHIB-båt med plass til fire spillere og utstyrt med et montert 50. Cal-våpen, samt kampbåten kjent som CB90, som kommer med et veritabelt utvalg av våpen, men også en rampe som kan settes ut slik at soldater kan spawn og beleire strender, noe som uten tvil vil være nyttig i Rush- og Breakthrough-modusene.

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Dette utgjør det meste av fase 1, men i tillegg kan vi forvente tre nye våpen, nemlig følgende:



EF88 – et bullpup-stormgevær



Bren 3 – en karabin



VSSM – et DMR



Hva vil fase 2: Wake Island by på?

Fase 2 vil faktisk bli en litt mer innholdsrik fase, da den legger til et nytt kart, et våpen og også et stort samarbeidsprosjekt. Kartet blir den etterlengtede nye versjonen av Wake Island, en nyutgave av det klassiske kartet som – i likhet med «Operation Firestorm» og «Railway to Golmud» i Battlefield 6 – vil inneholde elementer fra alle tidligere versjoner av kartet.

Eksécutivprodusent Philippe Ducharme sier følgende om Wake Island: «Teamet har jobbet hardt for å bringe inn elementene som alle elsker fra de ulike versjonene av dette kartet gjennom Battlefields historie, samtidig som de har gjort justeringer for å skape en enda bedre opplevelse og laget en versjon av øya som holder samme visuelle og lydmessige standard som Battlefield 6.»

Denne nyeste versjonen av Wake Island vil by på kamper på øyas festningsanlegg, ødeleggbare broer, over havet og på to hangarskip på hver sin side av kartet. Det siste punktet vil være viktig å ha i bakhodet når vi snart kommer til det store samarbeidet som er lovet.

En kort opplysning: Det nye våpenet heter Desert Tech HTI og er et snikskyttergevær som regnes som det våpenet med lengst rekkevidde i Battlefield 6 til dags dato – noe som vil være nyttig med tanke på størrelsen på kartene som kommer i sesong 4.

Uansett, tilbake til samarbeidet: Top Gun kommer til « Battlefield 6. Dette blir et arrangement «med nye kjøretøy, karakterer og spillmoduser inspirert av filmserien», og disse to modusene er følgende:



Carrier Strike – en ny versjon av Carrier Assault som er omarbeidet til å bli en kombinert innsats på land, i luften og til sjøs, der målet er å ødelegge motstanderlagets hangarskip.



Fighter Sweep – en Gauntlet-modus der spillerne slår seg sammen for å fly nye toseters jagerfly i «intens luftkamp».



Detaljene om denne «Top Gun»-kryssingen er litt sparsomme, men Battlefield Studios lovet flere nyheter etter hvert som vi nærmer oss august.

Hva vil fase 3 by på?

Vi er stort sett i mørket når det gjelder dette kapittelet av sesong 4, men Battlefield Studios lovet å dele flere detaljer nærmere lanseringen i september.

Kommer det noen forbedringer av brukeropplevelsen i sesong 4?

Til slutt lovet Battlefield Studios et par forbedringer av brukeropplevelsen i sesong 4, blant annet den etterlengtede lanseringen av tilpassede lobbyer. Disse vil være tilgjengelige i Portal og gi spillerne en lobby før kampstart der de kan dele seg inn i lag og tropper, i tillegg til administratorrettigheter og lobbyinnstillinger i selve spillet, slik at hver kamparrangør kan gjøre endringer underveis.

I tillegg kommer lanseringen av tilskuermodus, som er tilgjengelig både i Battlefield 6s grunnleggende flerspillermodus og Redsec, og som gir mulighet til å se på kampene på nytt fra flere perspektiver, men kun i «Battle Royale og verifiserte Conquest-kamper» når den lanseres i fase 1. Det er planer om å utvide dette til andre moduser senere.

Og det var det, men følg med, for vi vil uten tvil ha mer å dele om sesong 4 av Battlefield 6 når lanseringen nærmer seg neste uke.