Tuchel sier at England spilte «slurvete og med feil», mens Bellingham er uenig

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England slo Norge 2–1 i VM, men trener Thomas Tuchel var ikke fornøyd med prestasjonen til laget sitt, som ble overkjørt av Norge i lange perioder av kampen, blant annet takket være flaks da et mål fra Norge ble underkjent... og et annet som Sorloth tabbet seg bort ved å ikke spille til Haaland.

«Vi var heldige. Vi gjorde det veldig, veldig vanskelig for oss selv. Resultatet er fantastisk. Vi er blant de fire siste. Det er utrolig, men jeg er ikke fornøyd med prestasjonen». Den tyske treneren sa at Norge «gjorde det vanskelig for seg selv» og at England spilte «slurvete, med mange tekniske feil, ikke raskt nok og ikke konsekvent nok».

Jude Bellingham, som scoret to mål (seks mål i dette VM, bare ett færre enn Harry Kane), var ikke enig i trenerens kommentarer. «Ja, vel, samme det», sa midtbanespilleren. «Det er vanskelig der ute, det er en tøff kamp. Alle spillerne har gjort en tøff innsats. Mine tanker og takknemlighet går til spillerne der ute som har gjort en flott innsats.