Tulsa King kommer tilbake for en fjerde sesong

Dwight Manfredi er klar til å ta over Paramount+ nok en gang denne uken, da den tredje sesongen av Tulsa King vil ha premiere på streamingplattformen så snart som denne søndagen. Med dette i tankene har Paramount tatt den voksende hypen som det perfekte øyeblikket til også å bekrefte at sesong 3 ikke på langt nær vil være slutten på denne krimdrama-reisen, ettersom en fjerde sesong har fått grønt lys.

Som bekreftet i en pressemelding, har Tulsa King blitt fornyet for en fjerde sesong. Det er ikke sagt noe om en premieredato eller når produksjonen kan begynne, men tidligere har Paramount vært ganske kjappe med å snu sesonger av denne serien, så en retur i 2026 er ikke utelukket i det hele tatt.

For de som er interessert i hva som vil skje i de kommende episodene, forklarer synopsis for sesong 3: "Etter hvert som Dwights imperium utvides, gjør fiendene hans det også - og risikoen for mannskapet hans. Nå står han overfor sine hittil farligste motstandere i Tulsa: Dunmires, en mektig familie med gamle penger som ikke spiller etter den gamle verdens regler, og som tvinger Dwight til å kjempe for alt han har bygget opp og beskytte familien sin."

