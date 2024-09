Tulsa King kommer tilbake for en tredje sesong

HQ

Den andre sesongen av Tulsa King har startet utrolig sterkt og har klart å sette ny rekord på Paramount+ med over to millioner visninger i løpet av de første 24 timene. Seriens hovedrolleinnehaver Sylvester Stallone er ikke overraskende begeistret for tallene, og han har nå bekreftet at det kommer en tredje sesong.

Jeg er overlykkelig og så stolt av skuespillerne våre fordi serien vår har gått opp 75 % i forhold til i fjor, noe som er uhørt, og sesong 2 fikk 100 % på ROTTEN TOMATOES!

Det er også det nest mest populære showet i VERDEN på tvers av alle strømmetjenester! Tusen takk, og vi jobber med den tredje sesongen for øyeblikket.

Utrolige nyheter for fansen, og vi er selvfølgelig like spente på å se hvordan historien vil fortsette å utvikle seg.