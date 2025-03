Tulsa King kommer tilbake for en tredje sesong

HQ

Paramount+ ser ut til å ha et kjernetema som gjør underverker for serien. "Pappadrama", om du vil. Serier som Yellowstone, Mayor of Kingstown, Landman, Lawmen: Bass Reeves, 1923, 1883, The Agency, og til og med Sylvester Stallones Tulsa King.

Apropos sistnevnte, Paramount har nylig bestemt at den andre sesongen av showet gjorde det bra nok til at en tredje sesong også skulle komme. I følge The Hollywood Reporter har Tulsa King fått grønt lys for en tredje sesong, en sesong der vi forventer at Sly kommer tilbake, og kanskje raskere enn forventet.

Produksjonen av de neste episodene har nemlig allerede begynt. Filmingen er i gang i Atlanta og Oklahoma, noe som betyr at vi kanskje kan forvente at serien kommer tilbake tidlig i 2026, eller kanskje til og med litt senere eller før ...

Gleder du deg til mer Tulsa King?