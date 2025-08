Tulsa King kommer tilbake for sin tredje sesong i september

HQ

Mens det så ut som om Yellowstone skulle være titanen og den fremtidige tentpoleserien på Paramount+, betyr den dårlige håndteringen av showet og det faktum at hovedserien og dens forskjellige spinoffs alle er avsluttet for tiden, at Yellowstone ikke fyller det tomrommet. Kanskje er det på tide at en mann med jernhånd tar over, en gangster som ikke er redd for å skitne til hendene sine...

Vi snakker om Sylvester Stallones Dwight Manfredi, hovedpersonen i Tulsa King. Serien er i ferd med å debutere med sin tredje sesong, og nå som den nærmer seg med stormskritt, har Paramount+ satt en fast premieredato på serien, bekreftet handlingen og avslørt noen første bilder.

Her er hva vi kan forvente oss av sesong 3, som kommer 21. september.

"I sesong tre, etter hvert som Dwights imperium utvides, gjør også fiendene hans og risikoen for mannskapet hans. Nå står han overfor sine hittil farligste motstandere i Tulsa: Dunmires, en mektig familie med gamle penger som ikke spiller etter den gamle verdens regler, og som tvinger Dwight til å kjempe for alt han har bygget opp og beskytte familien sin."

Sesong 3 nærmer seg, og nylig ble det avslørt at Samuel L. Jacksons rollefigur Russell Lee Washington Jr. som først dukker opp i de kommende episodene, skal lede den første spinoffen basert på serien, med navnet Nola King. Med tanke på det enorme seertallet på Tulsa King, Paramount ser det tydeligvis som en ledende franchise for fremtiden for streameren.

