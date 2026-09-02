Tulsa King kommer tilbake til Paramount+ i midten av oktober med sin fjerde sesong

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Det er mange spennende krimdramaer på vei denne høsten, med «The Gentlemen» som kommer tilbake til Netflix denne uken, «MobLand» som kommer tilbake til Paramount+ mot slutten av september, og nå vet vi også den eksakte datoen for når « Tulsa King starter sin neste sesong på Paramount+.

En teasertrailer for den fjerde sesongen av den rå serien har blitt sluppet og bekrefter at « Tulsa King kommer tilbake allerede 16. oktober. Når denne dagen kommer, får vi se Sylvester Stallone tilbake som Dwight Manfredi, og denne gangen står han overfor nye utfordrere og motstandere som vil presse hans herredømme til det ytterste.

Siden dette bare er en kort teasertrailer, er det rimelig å forvente en mer omfattende og lengre trailer etter hvert som vi nærmer oss seriens tilbakekomst om rundt seks uker, så følg med for mer fra enda en av Taylor Sheridans suksesser på Paramounts strømmetjeneste.