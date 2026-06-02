Tundra Esports overfører hele multi-turneringsvinnende Dota 2 vaktliste til 1w Team

I en ganske overraskende hendelse når man vurderer det faktum at Tundra Esports nylig vant ESL One Birmingham i slutten av mars, pluss DreamLeague sesong 28 i begynnelsen av mars og tre back-to-back BLAST Slam-sesonger i slutten av 2025, har organisasjonen bestemt at dette ikke er nok til å garantere å fortsette å støtte denne iterasjonen av Dota 2 -laget og har bestemt seg for å skille veier med troppen.

Når vi snakker om valget, forklarer Tundra Esports at det er "forbereder seg på å begynne et nytt kapittel" og at "denne reisen har vært intet mindre enn ekstraordinær."

Når det gjelder hva dette betyr for laget og spillerne, har hele troppen blitt overført til 1w Team, noe som betyr at listen over Ivan "Pure" Moskalenko, Bozhidar "bzm" Bogdanov, Neta "33" Shapira, Matthew "Ari" Walker, Matthew "Whitemon" Filemon og trener David "MoonMeander" Tan nå alle er en del av 1w Team familie.

Dette har tvunget 1w Team til å gjøre noen endringer i seg selv, ettersom den tidligere troppen har blitt løslatt og nå vil konkurrere under navnebroren til Enjoy.

Er du overrasket over denne nyheten med tanke på Tundra Esports nylige suksess i alle ting Dota 2?