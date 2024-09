Tundra Esports 'Topson har trukket seg fra konkurransedyktig Dota 2

HQ

Tundra Esports ble kronet til en Dota 2 The International mester tilbake i 2022, men siden den gang har de slitt med å nå fjelltoppen igjen. Det kom nær i år, og endte til slutt på tredjeplass, men denne unnlatelsen av å nå toppen har tilsynelatende utløst en beslutning om å gjøre store endringer i vaktlisten.

I løpet av de siste dagene har vi sett låneavtaler komme til en slutt, noe som betyr at både Roman "RAMZES666" Kushnarev og Ivan "Pure" Moskalenko går videre fra Tundra, og nå for å legge til dette, har Topias "Topson" Taavitsainen kunngjort at han trekker seg fra konkurrerende Dota 2.

Dette har blitt bekreftet i et innlegg på sosiale medier, der Tundra legger til, "Etter mange oppdateringer, utallige turneringer og noen sprø valg må vi si farvel til Topson når han trekker seg fra konkurransedyktig Dota".

Det er uklart hvem Tundra vil se på som erstatning for alle disse avgåtte medlemmene.