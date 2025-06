Tungvektsmester Oleksandr Usyk ber Trump om å komme til Ukraina i hemmelighet: "Han bør stå til ansvar for sine ord"

HQ

Den ukrainske bokseren Oleksandr Usyk, verdensmester i tungvekt (med beltene WBC, WBA og WBO ), en av de mest respekterte stemmene i sporten som fortsatt slår hardt i en alder av 38 år, valgte å ikke holde seg på sidelinjen av det som skjer i landet sitt, og sendte en melding til president Donald Trump på CNN.

I presidentvalgkampen lovet Trump å avslutte krigen i Ukraina i løpet av 24 timer. Det har absolutt ikke skjedd, med bomber og droner som i skrivende stund rammer Kiev og Odesa, og Putin har tatt avstand fra Trump etter at den amerikanske presidenten sa at Putin hadde blitt "helt gal".

"Han bør være ansvarlig for ordene han sa", sa Usyk. "Han sa at om en måned eller en dag ville han stoppe denne krigen. Han er ikke ansvarlig for ordene sine. Hvorfor snakker han?", og sa at han burde dra til Ukraina for å se virkeligheten med egne øyne.

"Jeg vil gi ham mitt hjem og mine sikkerhetsvakter. Jeg skal sørge for hans fullstendige sikkerhet. La ham bo i huset mitt i en uke og se hvordan rakettene flyr over det og hvordan folk lever i Ukraina. La ham komme og bo her i en uke, ikke bare én dag, men la ham komme i hemmelighet, slik at ingen vet at han har kommet", slik at Russland ikke stopper angrepene sine, la han til.

"Og når han kommer i hemmelighet, la ham bo et sted i Obolon eller Troyeshchyna (Kyiv-distriktene), der hus, boligblokker blir bombet. ... Da vil han forstå hva som skjer".

Usyk kan bli ubestridt tungvektsmester i juli

Usyk, som vervet seg til de ukrainske forsvarsstyrkene da krigen startet, men som senere gjenopptok boksekarrieren, oppfordret av sine kamerater ettersom han er den største idrettspersonligheten i Ukraina, skal neste gang bokse mot Daniel Dubois, som innehar IBG-tittelen i tungvekt, den 19. juli: Hvis Usyk vinner, blir han ubestridt tungvektsmester for andre gang.