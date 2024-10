Tungvektsmester Oleksandr Usyk møtte opp på pressekonferanse utkledd som Agent 47

HQ

Vi ser ofte boksere gjøre en rekke sprø og uvanlige ting under pressekonferanser i forkant av kampene sine, for det meste i et forsøk på å skape overskrifter og uroe motstanderen. Det siste eksemplet på dette skjedde i går kveld, 23. oktober, da Oleksandr Usyk møtte opp på pressekonferansen i forbindelse med den forestående kampen mot Tyson Fury, utkledd som Agent 47 fra Hitman -spillene.

Usyk dukket opp i mørklagt dress og rødt slips, iført skinnhansker, bærende på en koffert og til og med barberte hodet for anledningen. Usyk er 1,91 meter høy og var den ubestridte verdensmesteren i tungvekt mellom mai og juni 2024 (før han måtte gi fra seg beltet på grunn av andre forpliktelser), så synet var definitivt slående og foruroligende.

Men siden Fury selv er en veteranbokser og 2,06 meter høy, ble den britiske tungvekteren sannsynligvis ikke like skremt av Usyks Hitman -estetikk som resten av oss.

De to legendene møtes igjen i en omkamp 21. desember. Du kan se Usyks Hitman walk-in nedenfor, ifølge Sky Sports.

