Tunic utgiver slår ned på flommen av AI-skapte spill: "Vi er lei av å se det"

HQ

AI-bølgen i spillbransjen har nå nådd et punkt der selv indieforlagene begynner å få nok. Ifølge et nylig intervju med Finji, kjent for å utgi Tunic, er innboksen deres overfylt av AI-genererte spill fra alle mulige steder, som alle leter etter en utgiver - og frustrasjonen er til å ta og føle på.

"Du vil ikke tro hvor mange AI-spill vi har i innboksen vår akkurat nå. Det er mye mer enn jeg noen gang har sett."

Rebekah Saltsman, sjefen for Finji, beskriver situasjonen som noe absurd og konstaterer at volumet av AI-prosjekter er større enn noen gang. Hun sier rett ut at hun er "lei av å se det", og at det har blitt en daglig, stressende jobb å gå gjennom alt.

Problemet handler ikke bare om kvantitet, men også om kvalitet. Ifølge Saltsman er AI-generert kode ofte upålitelig, og resultatene av generativ grafikk kan lett oppfattes som sjelløse og litt generiske. I stedet etterlyser hun flere rå prototyper - som faktisk er skapt av mennesker, og ikke AI-generert slam.

"Det er bedre å sende oss wireframes og programmeringsgrafikk for å vise mekanikken hvis du skal selge til noen som oss. Vi er spilldesignere. Det er vår jobb å hjelpe deg med å bygge et team som kan gjøre dette utrolig. Du trenger ikke å gjøre alt."