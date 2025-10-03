Tunisisk mann dømt til dødsstraff for presidentkritiske Facebook-innlegg Den dømte er en vanlig arbeidstaker med lite formell utdannelse.

HQ Vi har nettopp fått nyheten om at en tunisisk mann er dømt til døden etter å ha postet kritiske kommentarer om presidenten på Facebook, i en sak som rettighetsgrupper beskriver som sjokkerende og uten sidestykke. Dommen kommer midt i en mer omfattende bekjempelse av dissidenter etter at presidenten tok nesten total kontroll over regjeringen. Den dømte er en vanlig arbeidstaker med lite formell utdannelse, og dommen har vakt harme på nettet og skapt bekymring for domstolenes uavhengighet og politisk undertrykkelse. Hva tenker du om dette? Hvis du vil vite mer om saken, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go! Tunisias valgte president Kais Saied avlegger embetseden i nasjonalforsamlingen (parlamentet) i Tunis, Tunisia 23. oktober 2019. // Shutterstock