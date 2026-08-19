Turister antas omkommet etter helikopterstyrt nær et fjell i Nord-Kenya

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Den kenyanske luftfartsmyndigheten har bekreftet at et helikopter har styrtet i den nordlige delen av landet, nær Mount Ololokwe. Ulykken skjedde tidligere i dag, rundt kl. 07.00 BST/08.00 CEST, og man antar foreløpig at flere turistpassasjerer har omkommet i ulykken.

Ulykken skjedde i Samburu County, og helikopteret fraktet passasjerer mellom Loisaba og Ewaso Nyiro. Det er foreløpig ikke bekreftet hvor mange passasjerer som var om bord i Eurocopter EC130 B4-helikopteret, men ifølge Sky News og den kenyanske avisen The Star har politiet oppgitt at det angivelig var syv passasjerer om bord.

Det er foreløpig ikke gitt ytterligere opplysninger om hendelsen.