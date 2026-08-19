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Verdensnyheter

Turister antas omkommet etter helikopterstyrt nær et fjell i Nord-Kenya

Ulykken skjedde i morges nær Mount Ololokwe.

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Den kenyanske luftfartsmyndigheten har bekreftet at et helikopter har styrtet i den nordlige delen av landet, nær Mount Ololokwe. Ulykken skjedde tidligere i dag, rundt kl. 07.00 BST/08.00 CEST, og man antar foreløpig at flere turistpassasjerer har omkommet i ulykken.

Ulykken skjedde i Samburu County, og helikopteret fraktet passasjerer mellom Loisaba og Ewaso Nyiro. Det er foreløpig ikke bekreftet hvor mange passasjerer som var om bord i Eurocopter EC130 B4-helikopteret, men ifølge Sky News og den kenyanske avisen The Star har politiet oppgitt at det angivelig var syv passasjerer om bord.

Det er foreløpig ikke gitt ytterligere opplysninger om hendelsen.

Turister antas omkommet etter helikopterstyrt nær et fjell i Nord-Kenya
En flokk med utrydningstruede Grevy-sebraer søker skygge fra solen på de vidstrakte savanneflatene med Mount Ololokwe i det fjerne i Buffalo Springs-reservatet i Samburu County, Kenya // CK-TravelPhotos

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