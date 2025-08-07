Turn 10 lover fortsatt støtte til Forza Motorsport

HQ

I kjølvannet av Microsofts omfattende oppsigelser - der Xbox-divisjonen, inkludert Turn 10 Studios, fikk en betydelig smell - har det vært en ubehagelig stillhet fra utviklerne. Denne mangelen på kommunikasjon har bare gitt næring til spekulasjoner, og noen fans har hevdet at Forza Motorsport var på randen av å bli lagt helt ned.

Men nå har Turn 10 og Playground Games gått ut på sosiale medier med en felles melding, der de forsikrer fansen om at Forza Motorsport ikke er dødt og vil fortsette å støttes - selv om veikartet fremover ikke akkurat skriker av begeistring.

"Kjære Forza Community, vi vet at mange av dere har spørsmål om hva som er det neste for Forza-serien, og vi setter pris på støtten fra vårt utrolige community. Vi vil forsikre spillerne om at Turn 10 og Playground Games vil fortsette å støtte Forza Motorsport og Forza Horizon 5."

Når det gjelder Forza Motorsport, betyr dette at Track Toys Tour kommer tilbake, etterfulgt av Ringer Tour i september. Teamet planlegger også å bringe tilbake en tidligere Tour per måned fremover - en strategi som absolutt ligner "end-of-life"-støtte. Den holder hjulene i gang, men introduserer ikke noe nytt.

Det er for øyeblikket ingen offisielle planer om større oppdateringer eller utvidelser, selv om muligheten ikke er helt utelukket. Kort sagt: Forza Motorsport lever videre ... men det går på tomgang i depotet i stedet for å bruse nedover rettstrekningen.

Hva tror du - har Forza Motorsport fortsatt drivstoff igjen på tanken?