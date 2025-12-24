Turneringene som Carlos Alcaraz skal prøve å vinne for første gang i 2026 med Samu López

HQ

Carlos Alcaraz starter 2026 som verdens nummer 1, og etterlater seg sin mest suksessrike sesong noensinne, med 71 seire og 9 nederlag, og åtte singletitler, inkludert to Grand Slam-turneringer (Roland Garros og US Open) og tre Masters 1000, som også var hans første seire noensinne i Monte Carlo, Roma og Cincinnati. Sesongen 2026 begynner imidlertid med et stort spørsmålstegn, etter bruddet med treneren Juan Carlos Ferrero.

Vil Carlos Alcaraz opprettholde nivået under Samuel López' mentorskap? Og vil han holde følge med sin største rival, Jannik Sinner? De første ukene av 2026 blir svært interessante, ettersom Alcaraz skal spille den eneste Grand Slam-turneringen han ennå ikke har vunnet, Australian Open (12. januar-1. februar 2026) ... en turnering der Sinner har dominert og vunnet både i 2024 og 2025.

I Australian Open ble en veldig ung Alcaraz beseiret i 2021 og 2022 i andre og tredje runde. Han gikk deretter glipp av Australian Open 2023 på grunn av skade, og ble slått i kvartfinalen i 2024 av Alexander Zverev og også i kvartfinalen i 2025 av Novak Djokovic.

Andre trofeer som Carlos Alcaraz vil prøve å vinne for første gang i 2026

Australian Open er det største trofeet som 22 år gamle Carlos Alcaraz ikke har vunnet, sammen med ATP Finals (han var finalist for første gang i 2025, da han tapte for Sinner). Men Alcaraz har blikket rettet mot andre trofeer han ennå ikke har vunnet: Miami (18. mars), Montreal (2. august) og Paris-Bercy (2. november).

