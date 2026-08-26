Turok: Origins er utsatt fra denne høsten til 2027

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Planen var at Saber Interactive skulle gi ut « Turok: Origins i høst, men siden markedet allerede er fullpakket med spill i september og oktober – ettersom alle ønsker å unngå «Grand Theft Auto VI» i november – har utvikleren bestemt seg for at våren 2027 passer bedre for dem.

Spillet beskrives som en slags ny start på hele Turok-serien og vil kunne spilles både i første- og tredjepersonsperspektiv, samt nytes alene eller sammen med to andre spillere i co-op. Under Opening Night Live fikk vi sjansen til å se nærmere på spillet, og du kan sjekke ut hvordan det ser ut nedenfor i det som beskrives som en Story Trailer.