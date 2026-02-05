Turok: Origins fastsetter lanseringsvindu høsten 2026, Nintendo Switch 2-lansering

HQ

Turok: Origins ser ut til å gi Saber Interactive en annen stor samarbeidsskytterseier etter Warhammer 40,000: Space Marine II, og vi nærmer oss en utgivelsesdato med et nytt lanseringsvindu for det. I stedet for bare å la spillet holde fast ved det generelle utgivelsesvinduet i 2026, vet vi nå at Turok: Origins sikter mot en lansering høsten 2026.

Vi ser for oss at spillet ikke kommer ut 19. november, men bortsett fra det kan det hende det må finne et spor å hekke seg raskt inn i, ettersom slutten av året allerede ser fullpakket ut. Heldigvis tilbyr Turok: Origins en ganske unik opplevelse, og blander tradisjonell tredjepersonsskyting med det unike i Turok-universet.

Turok: Origins er en del av det som er litt av en dino-fylt Nintendo Direct: Partner Showcase. Hvis du vil få et førstehåndsinntrykk av hvordan spillet er å spille her, kan du sjekke ut forhåndsvisningen vår her. Eller du kan se traileren i Direct ovenfor.