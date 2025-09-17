Turok: Origins-regissør avslører hvorfor tiden er inne for å bringe serien tilbake

HQ

Hver gang en gammel franchise gjenopplives, er det selvfølgelig jubel fra fansen, men det kan også være skepsis. Noen kan se på det som et pengegrep, men Game Director på Turok: Origins Jesus Iglesias var rask med å fortelle oss at det ikke var tilfelle på Gamescom.

Etter vår forhåndsvisning med Turok: Origins spurte vi hva som ligger bak at Saber gjenoppliver en franchise som Turok, og når tiden er inne for å bringe noe tilbake.

"Vi liker å starte opp franchiser på nytt som vi virkelig kan tilføre noe. Det handler ikke om at denne serien var veldig vellykket tidligere, så la oss lage en reboot", sier Iglesias. <em>"Vi vurderer først om franchisen er noe vi elsker, som vi liker, fordi teamet må være involvert helt fra begynnelsen og må jobbe med noe som vi virkelig omfavner."

"Og det andre er: Hva kan vi tilføre IP-en? Kan vi gjøre den bedre? Kan vi tilføre noe som vil begeistre spillerne, både de gamle og de nye? Og dette er prosessen vår når vi velger en gammel IP og bestemmer oss for å starte på nytt."

Turok: Origins ble altså ikke bare laget for å hindre at IP-en skulle bli sovende, og vi kan forvente å se mange interessante reptilkonflikter i spillet, som fortsatt er under utvikling for PC, PS5 og Xbox Series X/S. Sjekk ut hele intervjuet vårt for flere detaljer om historien, kampene og ytelsen nedenfor: