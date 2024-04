Turtle Beach Beach lanserer hodesett med 80 timers batteritid

HQ

Periferiprodusenten Turtle Beach har annonsert en tredje generasjon av de populære trådløse hodetelefonene Stealth 500 og Stealth 600. I pressemeldingen som Gamereactor har fått tilsendt, heter det at sistnevnte tilbyr "2,4 GHz trådløs 2,4 GHz- og Bluetooth-tilkobling med lav latenstid og nå har merkets kraftige signatur 50 mm Nanoclear-drivere", og en annen viktig funksjon er "AI-drevet mikrofonstøyreduksjon".

Det mest spennende er nok likevel batteritiden, som Turtle Beach hevder vil være 80 timer for Stealth 600 (halvparten så lang for Stealth 500). Generasjon 2 var også imponerende på dette området med 48 timer, men mer er selvsagt bedre, og det er helt klart at du ikke trenger å lade Stealth 500 og Stealth 600 særlig ofte.

Stealth 500 koster $80/£80, mens Stealth 600 koster $100/£100, og begge slippes 19. mai til PC, PlayStation og Xbox.