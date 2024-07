Turtle Beach Burst II Air

Så å si alle de viktigste konkurrentene på markedet har startet en relativt nytteløs konkurranse om hvem som kan produsere den letteste musen. Det er selvfølgelig ikke alltid på bekostning av funksjoner, og det er noen ganske store utviklinger når det gjelder DPI-hastigheter blant de skarpeste sensorene, og også en generell forbedring av brytere. Men vekt ser ut til å være viktigst.

Men noen ganger ser det ut til at dette insisterende, entydige fokuset resulterer i et generelt dårligere produkt, slik det har skjedd med flere Razer-mus i det siste. Turtle Beach prøver nå å gjøre det samme, men uten å ofre ... vel, noe som helst. Burst II Air er fjærlett, men med praktisk talt alle funksjoner intakt.

For det første veier Burst II Air bare 47 gram, noe som faktisk er ganske mye mindre enn Razers Viper V3 Pro og til og med Asus' ROG Harpe Ace Aim Lab Edition, som begge ligger på 54 gram. Den lavere vekten skyldes delvis at Turtle Beach også har forkortet lengden på musen, men selv om dette burde ha stor innvirkning på komforten, har de på magisk vis designet seg ut av det problemet. Passformen er liten, ja, men ikke "ubehagelig klogreps-liten".

Men til tross for denne ekstremt konkurransedyktige kampvekten, er det stort sett alt du kan forvente her. Musen fungerer via 2,4 GHz med en medfølgende USB-dongle, og det er et lite hulrom under musen for oppbevaring. Det er til og med Bluetooth. De har til og med funnet plass til en fin liten DPI-bryter som er plassert ganske naturlig for tommelen.

Dette er de samme Titan Optical Switches som vi har rost flere ganger før, og det samme med Owl-Eye -sensoren, som "bare" er 26 000 DPI i stedet for Razers 35 000, men som fortsatt vil være nok for de fleste.

Det du kan hevde mangler, er en høyere avstemningsfrekvens. Razers hemmelige våpen er muligheten til å bruke en avstemningsfrekvens på 8000Hz, men Burst II Air har bare 1000Hz. Hvis det er en dealbreaker, er du blant de få, men det er fortsatt verdt å ha. Det som også er helt klart er at Turtle Beachs tilbud, spesielt sammenlignet med Razer, er ganske konkurransedyktig priset. Du kan få dette for bare rundt £ 100, noe som står i sterk kontrast til de omtrent £ 160 en Viper 3 Pro ofte koster.

Den nevnte Asus ROG Harpe Ace Aim Lab Edition er imidlertid et problem, ettersom den tidligere har vært på tilbud for rundt £ 110, og det er vanskelig å slå. Men Turtle Beach har definitivt trukket et ess ut av ermet her, og fortjener å være der oppe med de absolutt mest konkurransedyktige gutta.

