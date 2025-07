Turtle Beach lanserer en kontroller med Donkey Kong-tema for Switch-familien

HQ

Pro-kontrolleren til Switch 2 koster en god slump penger, så det kan være lurt å holde utkikk etter alternativer. Nå har en ny trådløs kontroller fra Turtle Beach, komplett med Donkey Kong-motiv, blitt annonsert for både Switch og Switch 2.

Den heter Turtle Beach Rematch Wireless Controller: Donkey Kong og lanseres 12. oktober for £49.99/€59.99 - og har alt du kan trenge, bortsett fra en C-knapp for Switch 2. Den kan allerede bestilles via det offisielle nettstedet, og Turtle Beach-sjef Cris Keirn har dette å si om satsingen :

"Våre offisielt lisensierte Nintendo-kontrollere er designet for lidenskapelige fans som elsker de ikoniske figurene, de oppslukende verdenene og de legendariske spillene Nintendo er kjent for. Vår nye trådløse kontroller med Donkey Kong-tema er fullpakket med funksjoner for en enestående opplevelse, og kombinerer støtte for bevegelseskontroll med dynamisk kunstverk som avslører forskjellige Donkey Kong-bilder avhengig av synsvinkelen."

Sjekk ut bildene nedenfor.