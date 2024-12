Turtle Beach Stealth 700 Gen 3

Det er ganske vanskelig å designe og lansere et spillhodesett i disse dager som gjør noe særegent, ambisiøst eller nytt. Det er en ganske etablert mal, og selv om det var litt innovasjon i posisjonering og lading en stund, har vi mildt sagt nådd et platå.

HQ

Men det betyr ikke at markedet ikke kan tilby bunnsolide hodesett til fornuftige priser, langt ifra. Ta Turtle Beachs nyeste Stealth 700 -hodesett, Gen 3. Det bør koste deg rundt £ 180, og du får en utmerket passform, rundt 80 timers batterilevetid, Swarm II appstøtte med forhåndsinnstillinger og en kul flip-mikrofon. Nei, det er ikke noe banebrytende som sådan - spørsmålet er bare hvor nødvendig det egentlig er.

Først og fremst er det viktig å understreke hvor solid dette headsettet er satt sammen. Nei, det er ikke noe Steelseries Arctis Pro Wireless, men det koster mye mindre, og det du får føles robust, har utmerket minneskum på koppene og fungerer i praktisk talt alle scenarier.

Turtle Beachs 60 mm Eclipse Dual drivere er fortsatt ganske kule. Nei, det er ikke den mest elegante lyden jeg noensinne har hørt, men det er en iboende kvalitet i å slå gjennom med JBL-lignende profil. Dette er ren kraft, til og med deres Spatial Audio fungerer overraskende bra. Man kan argumentere for at når hodesettet i seg selv er så oppslukende, er det ikke behov for ANC, men det ville ha vært ganske passende for Turtle Beach å hoppe på den vognen. Men det betyr ikke at lyden er skuffende, langt ifra, og det er vanskelig å argumentere mot at disse 60 mm Eclipse Dual -driverne gir deg en rævspark på daglig basis.

Dette er en annonse:

Det er flere gode nyheter andre steder. Batteritiden er på 80 timer, noe som samsvarer ganske bra i våre tester. Nå er dette langt fra det dyreste headsettet, og det er en del av produktets identitet, men jeg savner en smart måte å lade dem på uten å måtte sette inn en USB-C-kabel. Kanskje et lite stativ med et utskiftbart batteri, eller et magnetisk ladestativ? Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg ville akseptert en prisøkning i bytte mot et mer komplett produkt. Når det er sagt, er dette en av de beste batterilevetidene på markedet, og det er ikke å kimse av.

Turtle Beach Heldigvis bruker den fortsatt taktile fysiske knapper og rullehjul med trinnvis tilbakemelding på begge koppene, og det beste er at disse faktisk kan tilpasses via Swarm II -appen. Denne appen er generelt sett ganske glimrende, og tilbyr mange forhåndsinnstillinger og andre innstillinger i et veldig oversiktlig format, men fysiske funksjoner som kan mappes på spillhodesett er generelt et kjærkomment tillegg.

Og mikrofonen er også god, ingen tvil om det. Det er AI-basert støyreduksjon her, og selv om det ikke er noe du kan høre umiddelbart, er lyden fra den ganske skarp og konkurransedyktig om ikke annet. Det beste er at den enkelt kan vippes opp på siden av selve koppen, slik at den er helt ute av veien når du ikke bruker den.

Dette er en annonse:

Turtle Beach CrossPlay-teknologien deres er stor, men det er ikke hva du tror det er. Det betyr i bunn og grunn at du får to 2,4 GHz-dongler, begge USB-A i Xbox-versjonen av headsettet. Du kobler den ene til en datamaskin, den andre til en konsoll, og kan deretter ha en Bluetooth-tilkobling latent til smarttelefonen din, og med et enkelt trykk kan du bytte mellom datamaskin og konsoll - eller bare mellom de to 2,4 GHz-signalene. Det er ganske smart, men det er vanskelig å se for seg et scenario der du trenger å bytte mellom to spillstasjoner så raskt. Vi må imidlertid berømme Turtle Beach for å ha levert et hodesett som virkelig fungerer sømløst på to plattformer samtidig. Der du før kanskje ville ha to forskjellige, kan du nå virkelig nøye deg med bare ett uten å legge merke til det.

Turtle Beach har virkelig truffet spikeren på hodet her, selv om de ikke finner opp hjulet på nytt i prosessen. Jeg likte de fleste av hodesettets funksjoner, og selv om jeg gjerne skulle hatt flere ladealternativer, er det vanskelig å argumentere mot hodesettets kraft.