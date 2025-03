Helt siden Xbox ble lansert, har det vært en diskusjon om hva som er best mellom symmetrisk eller asymmetrisk plasserte analoge spaker på kontrollere. Sannheten er at begge på mange måter er like gode, og det koker mest av alt ned til personlige preferanser. Du kan selvfølgelig argumentere for at den venstre analoge pinnen er ergonomisk litt bedre når det gjelder det asymmetriske Xbox-kontrollformatet, mens dette i stedet gjelder D-paden på det alternative PlayStation-formatet.

HQ

Det finnes tilfeller der ingen av disse variantene er den optimale. For de som spiller kamp- eller retrospill, for eksempel, er analoge pinner stort sett bare i veien. Det er her kontrolleren kunne ha vært optimalisert bedre, og det er med dette i tankene at Turtle Beach Stealth Pivot er utviklet. Det er en trådløs hybridløsning med roterbare moduler som gjør at du kan fjerne eller endre plasseringen av de analoge pinnene, slik at kontrolleren får et mer anvendelig oppsett når situasjonen krever det, samtidig som knappene blir lettere tilgjengelige.

Displayet på fronten kan for eksempel brukes til profiler og sosiale medier.

Bevegelige deler er alltid et faresignal som vanligvis resulterer i en mer ustabil konstruksjon, men heldigvis er Stealth Pivot solid bygget med en anstendig vekt, og en praktisk mulighet til å låse de roterbare modulene ved å trykke på en bryter på baksiden. Som vanlig kontroller minner den om Turtle Beach Stealth Ultra, og det er absolutt ikke et dårlig sted å starte, ettersom jeg anser den for å være en av de to beste kontrollerne som er tilgjengelige for Xbox. Den er også utstyrt med Hall Effect-analoge pinner, ekstra programmerbare knapper på baksiden og låsbare triggere (noe som gjør den bedre til omtrent alt unntatt racing).

Hvis du tar bort den venstre analoge spaken, kan den erstattes av en bedre plassert D-pad og to ekstra knapper merket LSB og RSB, som tilsvarer trykket på de analoge spakene. Det føles litt rart, men er unektelig en bedre løsning når jeg spiller Sega Mega Drive Classics eller Street Fighter. Tar jeg bort høyre analogpinne, får jeg to ekstra programmerbare knapper i stedet og har dermed et sett foran meg som matcher de som vanligvis kreves i Capcoms kampspill.

Dette er en annonse:

De roterbare modulene er det store trekkplasteret her.

Det finnes selvfølgelig også profiler slik at du raskt kan ordne knappene på den måten som fungerer best for deg, for Darkstalkers og Mega Man bør tross alt ikke spilles på samme måte. Det er også RGB-belysning tilgjengelig for å tilpasse Stealth Pivot ytterligere.

Jeg har egentlig ingenting å klage på når det gjelder Stealth Pivot, men i løpet av de dagene jeg har testet kontrolleren har jeg ikke vært så overbevist, før jeg innså hva som har manglet. Hvis jeg spiller retrospill, foretrekker jeg en enklere og smidigere kontroller som formidler følelsen av hvordan spillene var før i tiden, mens Turtle Beach Stealth Ultra er mitt hovedalternativ for vanlig spilling. Det jeg får her er en kontroller som tross alt ikke helt matcher retrofølelsen til det som for eksempel 8BitDo tilbyr, men som heller ikke er like solid konstruert som en vanlig kontroller.

Batteriet varer rundt 20 timer på én lading.

Dette er en annonse:

Dette betyr at Stealth Pivot ender opp med å være en kontroller som koster £ 110 som egentlig ikke tilfredsstiller meg helt på noen av frontene. Misforstå meg rett, det er en flott kontroller, men jeg vil heller ha en dedikert retro-løsning og en vanlig fornuftig kontroller enn en litt dårlig hybrid. Og siden den koster så mye som den gjør, kunne jeg ha hatt det også. Min vurdering må derfor bli en syver, for selv om Stealth Pivot vil gjøre deg glad og tilbyr en unik og spennende løsning, finnes det bedre alternativer for den kresne spilleren.