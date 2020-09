Turtle Beachs ROCCAT avslører tre nye hodesett til PC

Du ser på Annonser

Både Astro og Turtle Beach har snakket en del om hvilke planer de har for PlayStation 5 og Xbox Series-familien, men sistnevnte har heldigvis ikke glemt dedikerte PC-spillere heller.

ROCCAT, Turtle Beach sitt merke for PC-tilbehør, har nemlig annonsert en ny hodesett-serie kalt Elo for PC. Denne består av tre hodesett, og skal ha komfort og holdbarhet i fokus.

Det billigste heter Elo X, og kan by på 50mm drivere med stereolyd for en veiledende pris på 599 kroner. Om du foretrekker surroundlyd kan neste trinne, Elo 7.1 USB, være et bedre alternativ siden det selvsagt byr på 7.1 kanalers surroundlyd, ROCCATs AIMO-lyssystem, variabel mikrofonmonitoring og USB-forbindelse. Da må du i så fall ut med 799 kroner.

Mange misliker dog sterkt ledninger, så Elo 7.1 Air frister med sin trådløshet som skal kunne vare i 24 timer uten lading. I kjent stil har dette også selskapets velkjente Superhuman Hearing-lydinnstilling, noe jeg personlig mener gjør det lettere å høre for eksempel fottrinn i Call of Duty. Her kommer det et lite prishopp også, for stjernen i trio vil gå for en veiledende pris på 1.149 kroner når Elo-serien lanseres den 4. oktober.