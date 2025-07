Tusenvis av afghanere flyttet til Storbritannia etter et av de verste sikkerhetsbruddene i britisk historie

HQ

En lekkasje fra det britiske forsvarsdepartementet tvang tusenvis av afghanere til å bli flyttet fra hjemmene sine og til britisk jord. Lekkasjen, som fant sted i 2022 og førte til at data ble publisert på Facebook i 2023, inneholdt opplysninger om parlamentsmedlemmer og høytstående offiserer som støttet søknader om å hjelpe afghanske soldater som jobbet med det britiske militæret.

Soldatene og familiene deres ble ansett å være i fare for represalier fra Taliban etter at de kom tilbake til makten. Den forrige konservative regjeringen i Storbritannia ledet omplasseringsordningen, som ifølge Reuters kostet staten rundt 2 milliarder pund.

Detaljer om lekkasjen var underlagt en superinjunksjon som forhindret mediene fra å rapportere hva som skjedde. Den britiske forsvarsministeren John Healey ba om unnskyldning for lekkasjen og sa "Denne alvorlige datahendelsen burde aldri ha skjedd. Den skjedde kanskje for tre år siden, under den forrige regjeringen, men jeg ber oppriktig om unnskyldning til alle som fikk sine data kompromittert."

På grunn av kostnadene og risikoen for tusenvis av afghanere regnes datainnbruddet som et av de verste i moderne britisk historie. Healey la til at bortsett fra de rundt 4500 afghanerne som hadde fått tilbud om asyl, ville ingen andre få det samme tilbudet på grunn av lekkasjen. Dette skjer på et tidspunkt da spenningen rundt innvandring i Storbritannia er på et betydelig høyt nivå, drevet frem av det innvandringskritiske Reformpartiet, som for tiden leder på meningsmålingene.