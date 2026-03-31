Tusenvis av amerikanske fallskjermsoldater utplasseres i Midtøsten

Tusenvis av fallskjermsoldater fra den amerikanske hærens 82. luftbårne divisjon har begynt å ankomme Midtøsten, noe som innebærer en betydelig utvidelse av det amerikanske militære nærværet nå som krigen mot Iran går inn i en ny fase.

Utplasseringen kommer i tillegg til en bredere oppbygging som allerede omfatter tusenvis av marinesoldater, marinestyrker og spesialoperasjonsenheter som er sendt til regionen de siste ukene. Ifølge offisielle kilder er troppene ment å øke den operative fleksibiliteten, selv om det ikke er tatt noen endelig beslutning om å utplassere bakkestyrker inne i Iran.

Potensielle oppdrag som vurderes er blant annet å sikre skipsrutene gjennom Hormuzstredet, hente ut sensitivt kjernefysisk materiale eller til og med innta øya Kharg, som håndterer størstedelen av Irans oljeeksport.

Selv om tjenestemenn understreker at utplasseringen er en forholdsregel, understreker tilstedeværelsen av luftbårne elitestyrker den økende risikoen for eskalering, særlig ettersom enhver bakkeoperasjon inne i Iran vil få betydelige militære og politiske konsekvenser.